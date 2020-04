Campionato in bilico, protocollo tra Figc e medici: possibile ripresa il 4 maggio

IL TEMPO (F. CICCIARELLI) - La Federcalcio continua i lavori per completare il campionato: ieri si è riunita la Commissione medica federale per definire di un protocollo di garanzia per la ripresa dell'attività, con le linee guida per la composizione delle squadre, il monitoraggio diagnostico e i protocolli riguardanti i soggetti contagiati. «Se e quando dovessimo avere luce verde per una ripartenza - ha spiegato il presidente Figc Gravina - il mondo del calcio deve farsi trovare pronto».

Se l'ok per gli allenamenti arrivasse il 4 maggio si potrebbe tornare a giocare il 31 maggio o il 7 giugno, completando il campionato entro metà di luglio, con le coppe europee in agosto e il nuovo campionato dal 12 settembre. In alternativa possibile un concentramento a Roma con tutte le squadre per finire l'annata o lo slittamento della stagione sull'anno solare invece che sportivo. Contro la ripresa si è schierato il Brescia per «rispetto della triste realtà bresciana», in un comunicato rivolto agli abbonati in cui è stato annunciato anche l'accordo per il taglio degli stipendi.