Calciomercato Roma, ipotesi maxi scambio con la Fiorentina: Biraghi-Pezzella per Florenzi-Spinazzola

Un'ipotesi di mercato che prende corpo dalla necessità della Roma di ridurre i costi di gestione anche a causa dell'emergenza economica conseguente al Coronavirus: un maxi-scambio con la Fiorentina che porterebbe in giallorosso German Pezzella e Cristiano Biraghi con la cessione di Leonardo Spinazzola ed Alessandro Florenzi. Non è del resto un segreto il gradimento dei giallorossi per il centrale argentino, mentre la voce di un interessamento da Trigoria per l'esterno è circolato negli ultimi giorni.

(gasport)