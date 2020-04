Calciomercato Roma, Frattesi: "Le voci su un ritorno in giallorosso? Fanno piacere, ma oggi sono felice all'Empoli"

Davide Frattesi cresce rapidamente e lascia intravedere le qualità di cui è capace durante il prestito all'Empoli. In seguito alle voci secondo cui la Roma sarebbe intenzionata ad esercitare il diritto di controriscatto nei confronti del Sassuolo - il calciatore è cresciuto nelle giovanili giallorosse per pero trasferirsi in neroverde -, che al momento detiene la proprietà del suo cartellino, il calciatore ha rilasciato alcune dichiarazioni per il quoditiano:

"Il mio obiettivo primario è quello di migliorare, di crescere. Era quello che mi ero messo in testa quando sono arrivato qui e devo dire che l’Empoli e l’ambiente di Empoli mi stanno aiutando molto in questo senso.”

Sulle voci di un possibile ritorno alla Roma: “Voci, appunto. Che fanno piacere, lo ribadisco, ma oggi la mia realtà si chiama Empoli e ne sono assai felice.”

Sui piani per il futuro: “Di sicuro voglio arrivare in alto, il più in alto possibile. E’ stata una stagione un po’ travagliata, la nostra, ma ultimamente le cose stavano girando nel verso giusto. A parte un paio di incidenti di percorso stavamo girando a dovere prima dello stop. E’ chiaro che se riprenderemo ci saranno tante incognite, ma di sicuro questo gruppo ha tutto per coronare la rimonta che aveva iniziato.”

(Il Tirreno)