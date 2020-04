Calciomercato Roma: anche il Torino su Bonaventura

Giacomo Bonaventura non fa gola soltanto alla Roma. Come riporta il giornalista Daniele Longo, i giallorossi infatti sono da tempo in pressing sul giocatore che a fine stagione lascerà il Milan a parametro zero. Ma Bonaventura non piace soltanto a Trigoria: sulle sue tracce, oltre alla Fiorentina, c'è anche il Torino del presidente Cairo intenzionato ad offrire un contratto triennale.

