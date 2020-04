Cairo spalmabile, dal Pil al gol

Il settimo giorno, finito di fatturare in salotto, Urbano Cairo si riposò e cucinò al tegamino (è davvero una sua passione, l'uovo al tegamino) ricette per l'economia dell'Italia, tramortita in ogni sua parte dalla pandemia Covid-19 tranne che in zona Rcs/La7, dove brilla una luce di speranza grazie al video motivazionale del patron [...].

Per Urbano il governo deve fornire liquidità alle aziende e lui, come ha spiegato nel video ai suoi cacciatori di pubblicità, cavare la polpa ovunque. [...] L'ottavo giorno, inventato da Cairo per Cairo, Urbano preconizzò: "Non si giocherà più, il campionato è finito". E per fortuna, il Toro è salvo. [...]

(Il Fatto Quotidiano)