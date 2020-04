Azzardo calendario: Apertura e Clausura modello Sudamerica

Visto il proseguo dell'emergenza Coronavirus, il calcio può ripartire solo con la revisione obbligata delle date di tornei nazionali e internazionali per club. Oltre alle opzioni sul tavolo di Fifa e Uefa, alcuni club europei e alcuni agenti di calciatori starebbero studiando proprio la rivoluzione: programmare da qui al giugno 2023, per ogni lega nazionale, due stagioni di campionati di Apertura e di Clausura per liberare spazio a una Champions allargata (più posti fissi per le big), salvaguardare gli impegni delle Nazionali, rendere meno stressante e pericoloso il calendario per la salute dei giocatori, offrire ai broadcaster un pacchetto di diritti tv e web ancora più appetibile. Meno partite, ma più interessanti. E nuovi introiti, in una fase che può costare all’azienda calcio il 40% di contrazione degli utili.

(la repubblica)