Avv. Capello: "Senza accordi globali, il caos"

IL MESSAGGERO - L'avvocato ed esperto di diritto sportivo Pierfilippo Capello ha parlato così al quotidiano: «La Fifa ha trasmesso le linee guida sui contratti da prorogare per terminare la stagione, precisando che stante l'originaria intenzione delle parti di concludere il campionato, l'intesa va solo allungata. Quindi adesso serve solo un accordo nazionale tra l'AIC, la Figc e le Leghe per dare seguito alla raccomandazione della Fifa».

Alcuni calciatori potrebbero però muovere obiezioni.

«Chi non è d'accordo dovrebbe dire l'Associazione italiana calciatori non mi rappresenta. Ma rimarrebbe isolato e dunque in una posizione di svantaggio».

Tuttavia saranno necessari degli accordi interni, per rassicurare i giocatori vicini alla scadenza come Mertens, Callejon e Ibrahimovic, tanto per citarne tre, e quelli che non vorrebbero rimanere ad oltranza.

«Ci sono molteplici situazioni a rischio contenzioso. Senza un accordo globale con l'ok della Figc, ci sarà il caos. La necessità è trovare una strada comune sugli aspetti regolamentari ed organizzativi».

La Fifa aveva chiesto anche un'armonizzazione dei campionati.

«Il problema infatti non è a livello nazionale, ma internazionale. Il rischio è che si crei una sovrapposizione tra i tornei. Ad esempio chi è impegnato nelle coppe europee si potrebbe ritrovare costretto a rimandare un trasferimento già concordato in un Paese dove il campionato è ripartito. Ma ricordiamo che le linee guida della Fifa puntano sulla necessità di dare priorità alla vecchia stagione».

[...]