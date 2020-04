Altro che tagli. Henderson & C. vanno in fondo: «Aiuti al servizio sanitario»

In Premier League c'è chi, in questo periodo di emergenza coronavirus, ha deciso di offrire il proprio contributo a sostegno di medici e infermieri in lotta contro il Covid-19. Il capitano del Liverpool Jordan Henderson ha infatti preso in mano la situazione nelle trattative Premier-Professional Footballers’ Association, creando il gruppo dei capitani su WhatsApp e utilizzando Zoom per le riunioni in videoconferenza. A lui si sono aggiunti altri tre capitani: Harry Maguire (Manchester United), Troy Deeney (Watford) e Mark Noble (West Ham). I quattro gestiranno il fondo da destinare al servizio sanitario nazionale. «Volevamo che il nostro denaro arrivasse direttamente nelle tasche del SSN, senza mediazioni. Tagliare i nostri stipendi avrebbe ridotto il gettito fiscale e a quel punto ci sarebbero state meno risorse per gli ospedali», il manifesto dei giocatori.

(Gasport)