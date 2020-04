Una dimostrazione di stadio ai tempi del Coronavirus arriva direttamente dal Galles, in particolare da Cardiff, dove gli spettatori del Dragon's Heart, ascoltando il video del principe di Galles che inaugura il nuovo impianto costruito per i malati di Covid-19, rispettano le distanze sociali. Una simulazione che potrebbe rappresentare quanto accadrà in futuro negli stadi.

(il sole 24 ore)