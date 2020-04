“Allenatevi, ma da soli”: la Serie A senza pallone

Il calcio italiano pretende di tornare a giocare, con un protocollo che prevede migliaia di tamponi ai calciatori e terrorizza persino i medici dei club. Vuole convincere il ministro Spadafora, che dall’inizio dell’emergenza ripete lo stesso sillogismo: lo sport non è solo il calcio, il calcio non è solo la Serie A, le priorità sono altre. E lo farà anche oggi dove a Palazzo Chigi è atteso il mondo del pallone. Dal 4 maggiointanto via libera agli allenamenti, ma solo individuali. La Serie A, all'unanimità, vuole tornate in campo, ma l'ultima parola spetta al governo e al virus. Intanto dal 4 maggio inizia la fase 2 anche per gli sportivi, questo il protocollo della FIGC: allenamenti individuali e in piccoli gruppi a due metri di distanza. Forse i club chiederanno un'integrazione del protocollo, ma il calcio è pronto a ripartire.

(il fatto quotidiano)