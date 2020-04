Allenamenti dal 18 maggio

Dal 4 maggio, in Italia, partirà la fase 2 dell'emergenza Coronavirus. C’è chi aveva ipotizzato che fosse anche il giorno della ripresa degli allenamenti per le squadre di calcio, ma così non sarà. Vincenzo Spadafora, Ministro dello Sport, ha deciso che gli allenamenti riprenderanno dal 18 maggio. Il Ministro può contare anche sull’appoggio di Giovanni Malagò, presidente del Coni: entrambi vogliono che gli atleti di tutti gli sport possano tornare ad allenarsi tutti insieme, senza concedere favori o strappi alle regole al mondo del pallone.

(la Stampa)