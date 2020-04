Adesso il prestito scotta: serve un padrone per i big

La Serie A rischia di lasciare 33 giocatori senza proprietario. Si tratta dei prestiti, che scadono il 30 giugno anche se il campionato adesso rischia di protrarsi fino ad agosto. La Federcalcio si sta consultando con Leghe e Assocalciatori per individuare soluzioni inattaccabili. Ma è un percorso ancora pieno di ostacoli, visto che sarà necessario (tra l’altro) l’intervento del Governo per legiferare in materia. Nel caso della Roma i più importanti sono certamente Smalling e Mkhitaryan. La soluzione più semplice è che il club giallorosso possa prolungare il legame per il tempo necessario, ma non basta avere l’assenso degli interessati. Esistono problematiche di natura bilancistica e assicurativa che vanno affrontate con la dovuta attenzione.

(Gasport)