Zenga: "Nel mio contratto c'è la clausola buon senso"

Walter Zenga, tecnico del Cagliari, intervenuto ieri a Rai Radio 1, ha messo in secondo piano l’aspetto economico in questi giorni segnati dal Covid-19: «Mi dispiace che in questo momento nel calcio ci stiamo focalizzando sui soldi e non stiamo pensando prima di tutto alla salute. Leggere di stipendi o di tagli in queste ore non è la priorità. Io quando ho firmato con il Cagliari, il 3 marzo, ho parlato con il presidente Tommaso Giulini e da persone intelligenti abbiamo inserito una clausola di buon senso relativa a questa emergenza», clausola che prevede un significativo taglio dello stipendio rispetto al compenso previsto in una situazione di normalità.

(Gasport)