Zappacosta pedala, la Roma lo aspetta ad aprile

Il ritorno di Zappacosta si avvicina sempre di più. Il terzino è infatti alle battute finali del suo percorso riabilitativo visto che, dopo un controllo effettuato un paio di giorni fa a Villa Stuart ha accelerato il lavoro personalizzato e punta ad essere convocato per la sfida con l'Udinese, in programma il primo fine settimana di aprile. Per quanto riguarda il futuro invece è complicato immaginare ad oggi una sua permanenza a Trigoria: il giocatori infatti ha un contratto con il Chelsea fino al 2022 e a giugno tornerà a Londra. Per proseguire la sua avventura a Roma, il Chelsea dovrebbe aprire di nuovo al prestito, la Roma dovrebbe cedere a titolo definitivo Florenzi e Karsdorp e il giocatore dovrebbe essere disposto a mettersi in gioco per un altro anno senza garanzie.

(Gasport)