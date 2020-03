Zaniolo: recupero ok, sto tornando

IL TEMPO (F. BIAFORA) - La luce in fondo al tunnel è sempre più vicina, anche se la quarantena forzata sta inevitabilmente rallentando di qualche giorno il pieno recupero. Zaniolo lavora ogni giorno a casa per farsi trovare pronto già a partire da luglio e ha raccontato come sta vivendo questo periodo rispondendo ad alcune domande su Instagram: “Sto bene, mi manca il campo, ma dobbiamo essere uniti. L’infortunio è una bella mazzata, dopo il primo mese è andato tutto in discesa. Ogni giorno mi sento meglio, sto diventando più forte, la ripresa sta andando bene. Con i compagni ci sentiamo spesso, scherziamo su WhatsApp”. Il numero 22 ha usato parole al miele per i tifosi: “Li devo ringraziare, mi si è riempito il cuore per i loro messaggi. Segnare sotto la Curva Sud è il sogno di tutti, un’emozione unica, è un mondo tutto tuo”. Intanto nelle ultime ore sono andati in scena nuovi contatti tra Pallotta e Friedkin per la questione relativa al passaggio di proprietà della Roma, fermatosi al momento di firmare i contratti preliminari. Dal Texas viene ribadita la volontà di andare avanti e senza alcun ingresso graduale partendo da una quota di minoranza. Sul fronte del taglio degli stipendi la società di Trigoria auspica e lavora ad una soluzione unitaria da parte della Lega. Viene inoltre portata avanti l’analisi che quantifichi il danno dovuto all’attuale emergenza.