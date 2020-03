Zaniolo, il recupero chiede tempo

All’inizio Nicolò non ha preso benissimo l’idea di non andare all’Europeo, ma ora ha metabolizzato la notizia”. Igor Zaniolo ha confermato quello che da un po’ di giorni la Roma e lo staff della Nazionale avevano fatto intuire. “Il recupero procede bene, ma per rivederlo al 100% meglio un mese di recupero in più che uno in meno: la decisione finale spetta alla Roma, ma Mancini si sta abituando all’idea di non averlo“. Il futuro di Nicolò sarà ancora giallorosso: “Prova amore per questa maglia, l’ha baciata perché è romanista. I fischi dei laziali? Devono essere una medaglia per lui, ma gli sono arrivati anche attestati di stima. Ha promesso di segnare sotto la Nord“.

(corsera)