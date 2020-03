Virus, l'incubo per i conti e la fragilità della Serie A

(...) È molto complicato ipotizzare scenari sull'impatto economico finanziario della pandemia sul sistema calcio (...). Le stime elaborate da Kpmg, fra le più realistiche perché basate sul diverso valore dei vari campionati, indicano effetti negativi collocabili fra (...) 550 e 650 milioni per la Serie A (...). Un quadro da incubo. Valido però soltanto se da qui a luglio non si riuscisse a tornare a giocare. Altrettanto da brividi è la somma di circa 806 milioni che Juve, Roma e Lazio hanno visto andare in fumo in Borsa: di tanto è scesa la loro capitalizzazione complessiva dall'inizio della crisi. Che la perdita di valore sia solo temporanea non è una certezza, ma è qualcosa più di una speranza (...).

(...) La Serie A – con costi e debiti che hanno ricominciato a salire, ricavi che stentano a diversificarsi e il palliativo delle plusvalenze a coprire buchi di bilancio allarmanti – è sicuramente più fragile di Premier o Bundesliga. Ma le società dovranno imparare a cavarsela da sole o quasi, smettendola di vivere al di sopra dei propri mezzi (...).

(Gasport - G. Teotino)