E' virtualmente concluso il lavoro tra Comune e Roma sul nuovo stadio giallorosso e, come anticipato da "Il Tempo", i proponenti pagheranno oltre 20 milioni di oneri aggiuntivi. L'accordo con Vitek, futuro proprietario dell'area di Tor di Valle, ha sbloccato la trattativa. I dipendenti del Comune, in quarantena, stanno preparando la stesura delle cinque delibere da votare in Consiglio Comunale, ma è difficile ipotizzare il passaggio in aula prima di maggio.

(Gasport)