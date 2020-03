Se ne è andato nella notte tra domenica e lunedì un pezzo importante dell'emittenza locale romana e romanista, conduttore dal 1998 de "La Signora in Giallorosso", Massimo Ruggeri. Ha ospitato Andreotti e Franco Sensi, seguito il terzo scudetto della Roma, raccontato l'inizio dell'era americana. Anche la Roma l'ha ricordato con un tweet, così come Boniek. Giornalista per anni consigliere dell'Ussi, è stato il primo ad intervistare in tv Daniele De Rossi, appena 18enne.

(Gasport)