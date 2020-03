Un’ora di Diawara. Ma la Roma fa 3-3

Primavera a porte chiuse, ma non per Nuno Romano e Nuno Campos, assistenti di Paulo Fonseca, che ieri sulle tribune dello stadio Tre Fontane hanno seguito da vicino il ritorno in campo di Amadou Diawara dopo il problema al menisco nel big match tra Roma e Inter. Un’ora di rodaggio per il centrocampista, ma per il resto la solita Roma, capace di fare e disfare con una facilità impressionante: per due volte in vantaggio, prima 2-0 grazie a Riccardi e Bianda, poi 3-2 con il gol di Bove, i giallorossi si fanno rimontare fino al definitivo 3-3 arrivato con un gran gol di Agoumé.

(Gasport)