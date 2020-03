Una mano al calcio in quarantena: rinviati i versamenti per le società

C'è anche il mondo dello sport nel decreto varato per fronteggiare l'emergenza coronavirus. L'ultimo provvedimento del Governo coinvolge anche il mondo del calcio, alle prese con la rimodulazione dei calendari, ma soprattutto con le conseguenze finanziarie del blocco. Il decreto ha riconosciuto la sospensione dei termini dei versamenti fiscali e contributivi per le società sportive. La scadenza è stata spostata dal 16 marzo al 31 maggio. I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza sanzioni o interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno o con una rateizzazione. Il che garantirà ai club un po' di respiro.

(Corsera)