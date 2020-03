Questa settimana si bloccherà il calcio per la città di Roma. Nè la squadra di Fonseca, né la Lazio infatti giocheranno in questo turno di campionato dove invece si recupereranno le partite rimandate lo scorso weekend. La Roma, come la Lazio, ha partecipato ieri alla riunione in Lega con Baldissoni e Calvo. Il riposo è utile a metà perché i giallorossi si stavano riprendendo in campionato ma almeno così potrebbero recuperare due infortunati come Pellegrini e Diawara.

(corsera)