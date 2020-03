Un pallone senza alibi

[..] Il crollo in borsa dei club di Serie A quotati in Borsa nelle cinque sedute dell'ultima settimana, a fronte di un calo del 5,4% dell'indice Ftse Mib, la Juventus ha lasciato sul terreno il 17,1%, la Lazio, malgrado il suo splendido campionato, il 19,6% e la Roma il 4,1%, recuperando circa il 12,6% solo nell'ultima seduta sulle voci di una sempre più probabile cessione del club al miliardaria texano Dan Friedkin. In termini di capitalizzazione i tre sodalizi hanno bruciato in totale 264 milioni, di cui 224 solo la Juventus (che ha peraltro perso 580 milioni di valorizzazione negli ultimi 20 giorni post-semestrale), 15 la Roma e 25 la Lazio. E se è vera che quelle in borsa sono perdite virtuali mentre gli incassi sono reali (si parla di una perdita complessiva di circa 29 milioni per le prossime partite a porte chiuse), è altrettanto vero che bisognerebbe ricordarsene anche quando si evidenzia l'andamento sui listini rispetto ai risultati delle semestrali (la Juventus ha registrato un rosso di 50 milioni nella prima metà dell'esercizio 2019/20 e la Roma di ben 87 milioni). Un secondo dato indiscutibile è la perdita di immagine del nostro calcio all'estero (paradossalmente quella che il presidente di Lega Paolo dal Pino voleva evitare facendo giocare Juventus-Inter lunedì 2 marzo a porte aperte). Chi era ad Amsterdam per il Comitato esecutivo Uefa lunedì 2 marzo non ha potuto che constatare lo stupore dei dirigenti stranieri di fronte alla confusione regnante nel calcio italiano. [..]

(Milano Finanza)