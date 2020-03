Un incontro fantasma. Voci, smentite e emoticon

Pallotta e Friedkin si incontrano a New York, o forse no? Secondo l'edizione odierna del quotidiano sportivo, nonostante la firma tra i due imprenditori sia ormai imminente, non ci sono conferme del meeting decisivo andato in scena ieri mattina nella Grande Mela. Anche gli impiegati della Raptor (che fa capo a Pallotta), interpellati dall'inviato del quotidiano smentiscono la presenza del presidente giallorosso - e di Friedkin - negli uffici di New York. Lo stesso Pallotta, a chi gli chiedeva di confermare l'incontro, ha risposto ad alcuni messaggi con delle emoticon che indicano risate a crepapelle. Ormai la chiusura della trattativa tra Pallotta e Friedkin è imminente, l'affare si farà, ma riguardo il presunto incontro di ieri non sono arrivate conferme.

(Corsport)