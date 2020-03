Tutti pazzi per Smalling: scatta l'operazione conferma

Chris Smalling potrebbe essere il primo colpo di mercato estivo della società giallorossa, o almeno è quello che molti tifosi sperano accada. L'inglese è rinato in questa sua prima stagione con la maglia della Roma e la società sta provando a corteggiarlo in ogni modo, per garantire a Fonseca di averlo a disposizione anche nella prossima stagione. Le buone prestazioni del difensore inglese però hanno attirato su di sé gli occhi di mezza Premier League, che sta cercando di dialogare con il Manchester United per ottenere il suo cartellino. Oltre alla Roma infatti su di lui ci sarebbero il Tottenham di Mourinho e l'Everton di Ancelotti.

(gasport)