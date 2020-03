Totti, sogni e scherzi: «Magari mi tocca tornare a giocare...»

In una lunga chiacchierata in diretta su Instagram con l'ex compagno Alberto Aquilani, l'ex 10 e dirigente romanista Francesco Totti ha raccontato la sua quotidianità in casa in questi giorni d'emergenza a causa del Coronavirus. "Si lavora solo al telefono", così sulla sua nuova avventura da procuratore. Oltre a mantenersi in contatto con tutti via social: ha infatti scherzato con Candela, Vieri, Toni e il cantante Ultimo e ha raccolto le sfide social sui palleggi di Nainggolan ed El Shaarawy. E continua, inoltre, ad allenarsi due volte al giorno e dice che chissà magari gli "tocca tornà a giocare l'anno prossimo".

(Gasport)