Francesco Totti aveva già segnato 10 gol con la Roma, tutti all’Olimpico, il primo al Foggia in Serie A il 4 settembre 1994, ma in trasferta no. Fece centro solo alla 30esima giornata lontano da Roma, non contando i derby in casa della Lazio: era il 31 marzo 1997 al San Nicola di Bari. Cross di Statuto al 51’, sinistro al volo ravvicinato di Totti (che era entrato dopo mezz’ora al posto di Balbo), Fontana battuto. Poi fu proprio Statuto a decidere il 2-1 giallorosso.

(Corsera)