Totti: "Il campionato non ripartirà. Io? Torno in campo..."

Si sono ritrovati ieri in diretta su Instagram Francesco Totti e Luca Toni in una chiacchierata tra amici. L'ex 10 romanista ha parlato anche della situazione del calcio, ora fermo per l'emergenza Coronavirus: «Non hanno capito che il campionato non riparte, gli tocca giocare a subbuteo. Per me ci faranno uscire di casa il 3 o 4 maggio, ma anche per l’organizzazione della prossima stagione sarà un bel casino. La Fifa e le federazioni ora devono uscire allo scoperto. Anche perché Germania, Spagna e Inghilterra sono in ritardo di 20 giorni rispetto all’Italia. È un problema, prolungheranno tutto».

Poi, una battuta anche sulla Roma: «Ma te la compri?», chiede Toni. «Beh, ora costa meno...», sorride l'ex capitano giallorosso. «Tanto il prossimo presidente ti butta dentro», ancora Toni. «Certo, ma per giocare...», replica Totti. Su De Rossi, invece: «Da quando ha smesso non l’ho più visto sto cornuto. Ci siamo sentiti solo per messaggio».

(Gasport)