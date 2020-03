Totti: donati 15 macchinari allo Spallanzani

Francesco Totti nella serata di ieri ha diffuso un videomessaggio per aiutare l’ospedale Spallanzani di Roma in prima linea per la battaglia contro il Covid-19: «È un momento particolare per tutta l’Italia, ma sicuramente ce la faremo». Assieme a una nota marca di detersivi di cui è testimonial, Francesco ha contribuito a donare fondi preziosi per superare l’emergenza sanitaria e ha annunciato l’acquisto «di 15 apparecchi per il monitoraggio dei parametri vitali dei pazienti

soprattutto in terapia intensiva. Mi

raccomando, aiutate e aiutiamo. Ne usciremo più forti come sempre».

(Il Messaggero)