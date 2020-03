Oggi ricorre un anniversario storico per la Roma e per uno dei suoi capitani più rappresentativi. Ventisette anni fa esordiva in Serie A Francesco Totti: il 28 marzo 1993 sostituì all'87' Rizzitelli a Brescia. Aveva 16 anni e mezzo e la maglia numero 16. L'allenatore era Boskov, la Roma vinse 2-0 con i gol di Caniggia e Mihajlovic.

(Corsera)