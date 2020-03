Toto ds: Berta rifiuta. Salgono le quotazioni di Petrachi, restano in corsa Faggiano e Carli

A breve Dan Friedkin prenderà le redini della Roma. Prosegue allora il casting per il direttore sportivo della nuova proprietà: sta riprendendo quota, negli ultimi giorni, la conferma di Petrachi. In caso di cambiamento, ci sono alcune candidature guidate da quella di Berta, che però ha fatto sapere di non essere disponibile a trasferirsi, resterà in Spagna all'Atletico Madrid. E’ in corsa anche Faggiano, ds del Parma, nonostante Conte che gli abbia promesso di portarlo all’Inter. Un altro profilo osservato è quello di Carli, vicinissimo alla Roma del dopo Sabatini e oggi al Cagliari. Se Paratici lasciasse la Juve rappresenterebbe la soluzione ideale, ma comunque è un’ipotesi molto difficile e poi avrebbe all’estero soluzioni di più alto profilo rispetto alla Roma. [...]

(Corriere dello Sport)