Torna Pellegrini. Zappacosta ok dopo la sosta

IL TEMPO (F. BIAFORA) - Nella gara contro il Cagliari Fonseca ha dovuto fare a meno, oltre che dello squalificato Mancini, di altri sei giocatori infortunati, numero tristemente in linea con la media della stagione della Roma. A Trigoria però in due sono pronti a tornare a disposizione del tecnico: Pellegrini e Diawara. Il centrocampista romano ha saltato il match contro il Gent e quello contro i rossoblù a causa di un edema muscolare al bicipite femorale della coscia sinistra, che dovrebbe essersi già riassorbito. La mini-lesione sarà ricontrollata in giornata con nuovi esami strumentali: Pellegrini vuole esserci per la sfida con la Sampdoria e c'è ottimismo, soprattutto se come sembra verrà posticipata al 15 marzo. Come annunciato dall'allenatore sarà necessaria un'altra settimana di lavoro per Diawara, alle prese con il recupero dopo la lesione al menisco. Di certo il possibile rinvio della partita con i blucerchiati non dovrebbe dispiacere a Fonseca, che ha lasciato due giorni di riposo al gruppo e domani guiderà il primo allenamento della settimana. La Roma, in vista della fondamentale gara europea con il Siviglia, avrebbe un impegno in meno sulle gambe e potrebbe ricaricare al meglio le pile prima dello sprint fino alla sosta. Appuntamento a dopo l'impegno delle nazionali per Zappacosta operato al crociato ad ottobre. Procede bene il recupero di Zaniolo: tra due settimane ci sarà un nuovo controllo, ma il ginocchio appare già sgonfio. Non c'è però alcuna fretta, l'appuntamento è per il ritiro estivo.