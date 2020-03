Terim positivo. Maldini: "Quanto affetto"

Ieri anche Fatih Terim ha annunciato di essere positivo al Coronavirus: «Dopo aver svolto i test per il coronavirus, sono risultato positivo. Sono in buone mani in ospedale. Non vi preoccupate, presto vi darò nuove informazioni». Paolo Maldini, invece, attraverso i social ringrazia tutti per l’affetto, e l’operato dei medici. «Sto bene, io e mio figlio Daniel riusciremo a guarire entro una settimana. Grazie per l’affetto. Ringrazio dottori, infermieri, protezione civileche stanno affrontando l’emergenza con coraggio. Ci fate sentire orgogliosi di essere italiani».

(Gasport)