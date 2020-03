Taglio stipendio e ridimensionamento la Juve ha paura di perdere Ronaldo

La Juve teme di perdere Cristiano Ronaldo. Per ora il portoghese ha accettato di il taglio degli stipendi, insieme al resto della squadra, ma il club teme per la sua permanenza in vista della prossima stagione. Per questo a Torino stanno studiando un piano di sostenibilità per il futuro del portoghese in bianconero. Il taglio degli stipendi da qui a giugno è il primo passo decisivo, ma non basta. L'accordo con i giocatori per i mesi di marzo, aprile maggio e giugno prevede una mensilità e mezza non pagata, e le altre 2,5 versate l'anno prossimo, in modo da gravare sul prossimo bilancio. Una rinuncia che costerà 10,2 milioni di euro a Cristiano Ronaldo. Ma potrebbe non essere sufficiente. Perché, in attesa di capire se si tornerà a giocare l'attuale campionato, la prossima stagione subirà inevitabilmente gli effetti dell'emergenza sanitaria.

Attualmente le strade per Ronaldo sono tre: cessione, permanenza senza rinnovo (fino al 2022) o rinnovo di un anno, con possibilità di spalmare l'ingaggio su tre anni invece di due.

(Il Messaggero)