Svalutazioni choc per i cartellini: “Calo del 27,2%”

La diretta su Instagram di ieri tra Luca Toni e Francesco Totti si è trasformata in una chiacchierata piena di spunti: «Magari un giorno ti ricompri la Roma», scherza Toni, con l’ex numero dieci pronto nella battuta: «Adesso costa anche di meno…». E sull'eventuale ripresa del campionato, fermo a causa dell'emergenza Coronavirus, Totti sostiene che «sarà un bel casino per il calcio adesso, Fifa e Figc dovranno uscire allo scoperto. Per me qualcosa riaprirà il 3 o il 4 maggio, il campionato però non riprenderà e anche a luglio sarà complicato giocare». L'ex 10 romanista parla anche di talenti: «In Lega Pro c’è un sedicenne che mi ricorda tanto Toni, ma il nome non lo faccio».

Nel prossimo calciomercato, però, un elemento da valutare sarà la diminuzione del valore del cartellino dei giocatori: secondo l'osservatorio del Cies la Roma avrà un calo del 27,2%, passando da un valore della rosa di 530 a 393 milioni.

(La Repubblica)