Sugli ingaggi da ridurre la Serie A è in attesa

La Juve, per far fronte all'emergenza coronavirus, ha tagliato 90 milioni di stipendi, ma al momento sembra che il resto della Serie A preferisca rimanere su posizioni attendiste. Almeno fino alle 18.45, quando andrà in scena il vertice Lega-Aic: i club presenteranno al sindacato dei calciatori le proposte per abbassare un bel po’ quota 1,2 miliardi. Sul tavolo ci sono la sospensione immediata degli stipendi per il periodo di tempo non lavorato oppure la richiesta di uno «sconto» proporzionato all’entità dell’ingaggio di ogni giocatore. Inter e Roma sono le società che seguono i bianconeri nella classifica delle rose con gli stipendi più ricchi e potrebbero quindi avere più interesse al rinvio di una parte degli ingaggi nell’esercizio 2020/21. A Trigoria attualmente è tutto in stand by: i giallorossi, quotati in Borsa come la Juve, devono ancora parlare con giocatori e agenti ma ovviamente puntano a tagliare i 134 milioni di ingaggi stagionali.

(Gasport)