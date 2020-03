Stop per Perotti e Under. Oggi seduta a Trigoria

IL TEMPO (F. BIAFORA) - Un allenamento surreale, tra l'incertezza di giocare la partita con il Siviglia o meno. Ieri mattina la Roma è scesa regolarmente in campo per l’ultima seduta di lavoro - con tanto di interventi duri, vedi Cristante su Spinazzola - prima della sfida con gli andalusi, in seguito rinviata. Fonseca per la trasferta europea non avrebbe però avuto a disposizione Under (quadricipite) e Perotti (polpaccio) per degli affaticamenti muscolari. La

squadra giallorossa, in attesa di capire che cosa deciderà la Uefa, continuerà ad allenarsi in vista dell'altra gara con il Siviglia, al momento ancora non rinviata. L'appuntamento è alle 11 a Trigoria.