Stop alla Champions, Europei verso il rinvio al 2021

La Uefa, di fronte all'effetto domino della sospensione dei principali campionati europei, ha rinviato a data da destinarsi le partite di Champions ed Europa League in programma la prossima settimana. Una decisione tardiva che segue l'aumento dei casi di coronavirus fra giocatori e staff, con conseguenti quarantene.

Degli Europei invece la Uefa discuterà martedì. Saranno collegate in videoconferenza le 55 federazioni europee del calcio, il sindacato internazionale dei calciatori, l'Eca che raggruppa parte dei club e la European League. Sposando la proposta della Lega di Serie A, l'associazione delle 26 leghe nazionali chiede che appena possibile si torni a giocare campionati nazionali e coppe per club. Gli Europei, in calendario dal 12 giugno al 12 luglio, dovranno essere spostati. Due ipotesi: in autunno, in una parentesi dei campionati, o nell'estate del 2021, facendo slittare il mondiale per club della Fifa.

(La Repubblica)