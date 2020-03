Stipendi da tagliare: l’esempio di Chiellini ai “colleghi di fascia”

Lega Serie A e Aic sono al lavoro per il ‘piano stipendi’. In linea teorica si dovrebbe arrivare a una “sospensione strategica” dei pagamenti in attesa di capire quel che sarà della stagione. Poi c’è chi si è mosso in anticipo, nel caso specifico Giorgio Chiellini che, stimolato dalla dirigenza, ha comunicato ai suoi compagni di tenersi pronti: il momento dei “tagli” è doveroso e inevitabile, almeno per chi non pensa di vivere su Marte.

Chiellini ha messo sul piatto tre proposte per aiutare il club: 1) Pagamento regolare del mese di marzo e stop fino alla ripresa del campionato. Se si riprenderà, la parte di stipendio del periodo giocato verrà congelata e pagata più avanti. 2) Rinuncia di uno o due mesi sui quattro rimanenti a seconda di come andranno le cose (si tornerà a giocare oppure no). 3) Rinuncia a un mese e mezzo indipendentemente dalla piega che prenderà la stagione. Fine.

Chiellini - non per caso pure capitano della Nazionale - ha dato un grande esempio a tutti i suoi, definiamoli, «colleghi di fascia» e un segnale a tutti quegli addetti ai lavori che sperano di farla franca

(Libero)