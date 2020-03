Stipendi congelati 3 mesi. La strategia della Lega che non piace a Tommasi

La Lega di Serie A ha fatto sapere all'Assocalciatori che lunedì renderà noto il piano per congelare gli stipendi. Attualmente però sulla mensilità di marzo Tommasi - presidente dell'Aic - non transige: qualche club ha giocato, qualche altro si è allenato per alcuni giorni e 7 sono stati in quarantena. I calciatori sono pronti al taglio, prima però bisogna quantificarlo e sino a quando non si saprà se la stagione finirà o meno, il conto è impossibile da fare. Di sicuro i giocatori non accetteranno un taglio drastico: sono pronti a rinunciare ad un mese di stipendio, massimo 45 giorni. Lunedì sarà un giorno cruciale per capire l'evolversi della situazione.

(Corsera)