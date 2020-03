In attesa dell'ufficialità del passaggio di proprietà del club, Fonseca continua a preparare l'andata della gara di Europa League in casa del Siviglia. Stando alle ultime indicazioni il match dovrebbe essere giocato a porte aperte, con i romanisti che continuano la caccia ad un biglietto per la trasferta in Spagna. Senza lo squalificato Veretout, Fonseca studia una soluzione alternativa: se Pellegrini dovesse recuperare sarà lui a fare coppia con Cristante.

(La Repubblica)