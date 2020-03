Spadafora: «Stop allenamenti sino a fine aprile»

E' molto improbabile che il campionato possa riprendere il 3 maggio. Lo ha messo in chiaro il Ministro dello Sport, Spadafora: «E' una data irrealistica». Ma c'è un altro annuncio che il ministro sta per fare: divieto di allenamenti per tutto il mese di aprile. Quindi, fine dell’eccezione che era stata riservata agli atleti di vertice nei diversi DPCM fin qui promulgati. Questo stop sposta inevitabilmente la tabella di marcia di una possibile riapertura del pallone. Bisogna mettere in conto almeno 15 giorni per riuscire a ripartire. Ma sembra un conto ottimistico dopo un mese e mezzo di inattività. Potrebbe pure non bastare l’abbondante sconfinamento a luglio ipotizzato da Gravina e visto con scetticismo da alcune società.

(Gasport)