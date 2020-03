Soluzione dell'Uefa: Europei a novembre, prima tornei e coppe

L'emergenza legata al Coronavirus ha stravolto la vita di tutti e anche del calcio. Domani l'Uefa guidata da Ceferin ha convocato una video conferenza con le 55 confederazioni nazionali, più l'Eca in rappresentanza dei club, l'European Leagues e la FifPro per i calciatori. Al centro delle discussioni Euro 2020, fissato dal 12 giugno al 12 luglio. Restano pochi dubbi sul rinvio, ma la novità riguarda le nuove date: l'idea è di ricollocarlo non più a giugno 2021, ma dal 23 novembre al 23 dicembre di quest'anno. Al momento è questa l'ipotesi più calda.

La speranza è ripartire con i campionati il 2 maggio e portarli a termine, insieme a Champions ed Europa League, entro il 30 giugno.

(Corsera)