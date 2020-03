Smalling vegan-style. Vietati dolci e alcolici, tante proteine e acqua

Per affrontare al meglio il periodo il lavoro che i giallorossi dovranno seguire da casa, ad ogni giocatore della Roma sono stati dati dei consigli specifici, ianche se poi ad esempio uno come Smalling già di per sé segue sempre un’alimentazione diversa dal solito visto che il centrale ha sposato una dieta vegana. La colazione tipo del centrale prevede porridge, con yogurt vegetale, fiocchi d’avena integrale, tanta frutta e succhi vegetali. Nei pasti spazio invece al riso integrale o alla pasta, con l’olio di oliva e l’avocado che permettono in vece l’assimilazione dei grassi. Tofu, seitan, legumi e prodotti vegani sono invece la base per le proteine. Poi una serie di integratori vegani, soprattutto dopo una seduta di allenamento.

(Gasport)