Siviglia protesta: non “graditi” i tifosi giallorossi

In Spagna scoppia la polemica dopo l'ok all'accesso dei tifosi della Roma al Sanchez Pizjuan per la gara di Europa League in programma il 12 marzo contro il Siviglia. Mentre in Italia il campionato si gioca a porte chiuse per le misure di contenimento del Coronavirus, il paradosso -secondo Estadio Deportivo - è che si permetterà a circa duemila tifosi giallorossi di andare in trasferta e assistere alla partita direttamente dallo stadio. Le polemiche si basano sul fatto che il match tra Valencia e Atalanta del 10 marzo sarà giocato a porte chiuse.

(Il Messaggero)