Serie A: Lotito spinge per i playoff

L'idea dei play off è una delle soluzioni proposte dalla Figc per assegnare lo scudetto in caso l'emergenza coronavirus non dovesse consentire la conclusione della Serie A. Deciderà il Consiglio Federale del 23 marzo: l'ipotesi del mini-torneo tra le prime 4 dell'attuale classifica (Juve, Lazio, Inter e Atalanta) è quella sostenuta con forza dal presidente della Lazio Lotito.

D'altronde le altre due soluzioni proposte penalizzerebbero la Lazio: non assegnazione dello scudetto oppure assegnarlo a chi è in testa oggi, cioè la Juve.

(La Repubblica)