Serie A, l’idea dei club: concludiamo il campionato, si può fare anche ripartendo il 2 maggio

La positività al Covid-19 di Daniele Rugani, che costringe la Juventus (e l’Inter ultima avversaria) alla quarantena non cambia molto, almeno per ora, lo scenario che i club si pongono davanti: l’ipotesi di sospensione in caso di giocatore positivo era già stata presa in considerazione. La volontà condivisa quasi in maniera unanime è quella di portare a termine il campionato, scartando ipotesi di playoff e playout. Il tempo ci sarebbe, con la scadenza necessaria del 30 giugno imposta anche dalla scadenza dei contratti dei giocatori. La Lega di A ha già predisposto due differenti bozze di calendario: la prima, molto ottimistica già prima della notizia di Rugani, fa riprendere il campionato subito dopo venerdì 3 aprile. La seconda si spinge oltre, ma è più realistica: sarebbe possibile concludere la stagione anche ripartendo il mese successivo.

(gasport)