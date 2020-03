Se il virus farà rinviare Tokyo 2020, Malagò&C. salveranno le poltrone

L'elezione del presidente del Coni, e a cascata di tutte le Federazioni, avviene dopo lo svolgimento dei Giochi Olimpici. Ma se le Olimpiadi Tokyo 2020 dovessero essere posticipate a causa del coronavirus, anche le elezioni subirebbero un rinvio? Con queste regole, per convocare le elezioni Malagò dovrebbe fare una forzatura, e non è uomo da forzature (specie su se stesso): chiederà un’interpretazione al Ministero. Ma se Malagò confida di essere rieletto nel 2021 come nel 2022, ci sono altre Federazioni in cui la situazione è fortemente in bilico e i presidenti preferirebbero quindi evitare le urne. Tra queste il calcio dove l’elezione è un terno al lotto.

Per questo nel caso servirà l’intervento del governo, che dovrà riallineare Coni e Federazioni, decidendo se e quando mandare tutti al voto.

(Il Fatto Quotidiano)