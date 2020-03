«Scudetto? No, grazie»: Agnelli e quel like su Twitter...

Andrea Agnelli ha lasciato intendere quale sia il suo pensiero su un'annosa questione che sta dividendo il mondo del calcio italiano: l'assegnazione dello scudetto 2020, materia di discussione tra Lega e Figc. Il presidente della Juventus, su Twitter, messo un like a un post di un account di un tifosi bianconero: «Sarebbe meraviglioso. E ancor più meraviglioso sei noi dicessimo "no grazie!», commentando l'ipotesi di titolo assegnato alla Juve in virtù dell'attuale classifica. Il "mi piace" di Agnelli - che non è solito interagire con i tifosi sui social - lascia intendere come al numero uno bianconero sarebbe poco gradita l'idea di vincere lo scudetto, il nono di fila, solo perché al momento dello stop la sua squadra aveva un punto di vantaggio su quella di Lotito.

(Gasport)