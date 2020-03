Scaccomatto Roma. Carlos Augusto e Tiquinho per il futuro giallorosso

Il calciomercato è da sempre una partita a scacchi e la Roma sta studiando quattro mosse per arrivare allo scaccomatto, che per i giallorossi vorrebbe dire tornare stabilmente in Champions League e insidiare le prime della classe per la vittoria del campionato. In difesa deve capire che cosa succederà con Smalling: se dovesse tornare in Inghilterra, la Roma potrebbe anche puntare su Rojo del Manchester United o Lyanco del Torino. Spunta anche il nome di Carlos Augusto, terzino sinistro del Corinthians e all'occorrenza anche centrale, che è in attesa del passaporto da comunitario.

A centrocampo nel mirino alcuni giocatori dello Shakhtar Donetsk: Kovalenko, più offensivo, e Marcos Antonio, più difensivo. Ed è proprio quest'ultimo a piacere di più per la duttilità, la facilità di corsa e l'età (19 anni). In attacco dipenderà molto dal mercato in uscita: Kalinic è destinato a tornare all'Atletico Madrid, in bilico anche Pastore, Perotti e Under. Portare Gotze a parametro zero sarebbe il colpo migliore. La Roma segue da tempo Tiquinho Soares, per cui il Porto vuole almeno 15 milioni di euro.

(Gasport)